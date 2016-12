La sfilata Primavera/Estate 2014 di Tod's

09:00 -

Alessandra Facchinetti porta per la prima volta in passerella la collezione prêt-à-porter del celebre brand Tod’s.



Un debutto di grande successo per la maison di Diego Della Valle che passa dagli accessori di lusso alla runway senza perdere la sua classicità, rivisitata e lavorata in modo fresco e nuovo.



L’eleganza sportiva del marchio si riconosce nello stile urban che si mixa a elementi retrò rielaborati in chiave moderna e sempre molto sofisticata.



La debuttante di questa collezione è una donna classica e raffinata che ama la tradizione ma vuole essere al passo coi tempi, essere perfetta in ogni occasione, sempre in nome dell’essenzialità e della classe, emblemi del marchio.



La pelle si fonde con il cotone e con il suede per un puzzle di materiali inaspettato alleggerito da trafori che danno quel tocco di estate e leggerezza.



Le camicie maschili si trasformano in midi dresses, le cinture spezzano le linee degli abiti, le gonne e i trench sono rinfrescati da motivi traforati, sandali e scarpe sono lavorati in modo originale sempre in richiamo al gusto classico del brand.

Un esordio in grande stile che promette sicuramente grandi cose per il futuro della maison e della moda.