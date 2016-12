La sfilata Primavera/Estate 2014 di Michael Kors

09:00 -

“Una collezione romantica ma su misura, casual ma lucida”. Così presenta la sua collezione primavera-estate Michael Kors.



Lo stilista delle star si è ispirato agli anni ’40 e ’70, a eroine come Katharine Hepburn e Lauren Hutton, ma le sue creazioni non sono nostalgiche né retrò, sono attuali senza esagerazione.



Elementi femminili e delicati convivono con altri più sportivi e disimpegnati, i tessuti sono semplici ma lavorati in modo raffinato, le linee sono morbide e sensuali per una portabilità e un comfort assoluti.



La palette di colori è basic: bianco, sabbia, verde, blu navy e nero.



Oltre alle gonne larghe a ruota, cardigan oversize, abiti floreali e pantaloni pijama palazzo, sfilano anche i costumi da bagno in puro stile anni ’40.



L’uomo che accompagna la donna in questa collezione sceglie giacche a doppio petto e pantaloni larghi e comodi.



Sono capi che mettono in risalto la figura della donna nascondendo un po’ i difetti, sono senza stagione, indossabili in qualsiasi momento per outfit evergreen.

Michael Kors, che da poco ha aperto i primi due shop monomarca a Milano, ha creato una collezione un po’ da diva, sofisticata e leggera, per una donna che non deve rinunciare a essere femminile e sexy e al tempo stesso semplice e moderna.