La sfilata di Vivienne Westwood Gold Label collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Pamela Anderson

E’ un viaggio che parte dalla Cattedrale di Canterbury, quello che mette in scena la regina della moda british, Vivienne Westwood per l’estate 2014. E così ci ritroviamo nel Medioevo, dove gruppi di fedeli dalle campagne, si recano in pellegrinaggio indossando i loro abiti migliori, festosi ma dal tono austero.



E da questo passato così sacro, si sviluppa questa collezione che propone un pout-pourri di influenze: dai fiori tropicali alle stampe con i gattini, dai colbacchi siberiani ai richiami nipponici.



Come in un incontro tra Oriente ed Occidente, sfilano materiali grezzi in contrasto con altri più preziosi, come lo chiffon, il tulle e le paillettes.



I volti delle modelle sono schizzati di fango, gli outfit spesso strappati, il risultato è un mood rustico ultra glam.

E’ una donna apocalittica quella pensata da Vivienne Westwood, una guerriera che, al grido “everithing is connected” (ovvero, “tutto è connesso”), è pronta a battersi per il futuro del pianeta.