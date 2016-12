25 agosto 2014 La sfilata di Viktor & Rolf collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Mia Moretti e Iggy Azalea Un esercito di scolarette ribelli in passerella Tweet google 0 Invia ad un amico

Ritorno tra i banchi di scuola per Viktor & Rolf, che questa estate propongono una rivisitazione sovversiva dell’uniforme scolastica. Del resto, da parte dei ribelli della moda per antonomasia, non ci si poteva certo aspettare una “studentessa modello”. E allora eccola, in giacche dai tagli asimmetrici e gonne ultraplissettate, frutto di uno stravagante cut-and-paste, un look grafico e geometrico che si impone come il carattere deciso e rivoluzionario di questa eccentrica scolara.



Sbarazzini i bermuda, pezzo chiave della collezione, a metà tra maschile e femminile, tra la silhouette di una gonna e la comodità di un paio di pantaloni.

La palette colori è essenziale e sobria: solo nero, bianco, blu e grigio, unico segno di disciplina per questa giovane irriverente e maliziosa.