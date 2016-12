La sfilata di Tommy Hilfiger collezione Primavera/Estate 2014

09:00 -

Voglia di sole e di mare sulla passerella griffata Tommy Hilfiger . Mentre suonano gli intramontabili successi dei Beach Boys, vediamo sfilare modelle come surfiste, in pieno spirito west coast.



E allora ecco richiami “sub”, silhouette semplici e stampe hawaiane, in una vera e propria sferzata di colore. Il beach wear incontra la metropoli in una collezione energica e positiva, che vede il neoprene come protagonista indiscusso.

Top con zip, bermuda e snakers con zeppe. Questa è la divisa della donna disegnata dal Re del preppy made in USA. E così, su una passerella trasformata in una vera e propria spiaggia, l’energia dello stile di Tommy Hilfiger si scatena in questa nuova versione inedita e molto dinamica.