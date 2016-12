La sfilata di Salvatore Ferragamo collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Valeria Mazza e Francesca Eastwood

09:00 - Non solo la seduzione nasce da un dettaglio, ma anche l’eleganza più ricercata.

Massimiliano Giornetti porta in scena la donna per l’estate 2014 di Salvatore Ferragamo, e la passerella si illumina di dettagli preziosi: e così le calzature vedono tagli inediti, i capospalla, dal vago sapor militare, si destrutturano e le modelle, bellissime, mostrano fiere il proprio ombelico.



Sono i tagli quasi chirurgici i veri protagonisti della moda griffata Ferragamo: presi direttamente dall’architettura più rinomata, caratterizzano silhouette che segnano il punto vita.



Toni neutri come il beige si contrappongono a stampe pitone, in un gioco di equilibri dove il risultato non è mai stato tanto prezioso. Leggera, ricercata e seducente, la nuova donna di Salvatore Ferragamo non rinuncia a stupire, rimanendo però sempre molto reale e adatta ad ogni occasione