La sfilata di Ralph Lauren collezione Primavera/Estate 2014

Bianco e nero ma anche colore brillante e scintillante. Sulla passerella newyorkese griffata Ralph Lauren sfilano le sofisticate scolarette di Carnaby Street, un po’ optical, un po’ candy.



Il passato e il futuro trovano un punto di incontro in collezione preppy e dal tocco maschile: cravattini poggiano su abiti dalle linee essenziali, in pieno college style, mentre tailleur slim a quadretti, decisamente anni Sessanta, evocano le frizzanti atmosfere della Swinging London.

E ai piedi non potevano di certo mancare Mary Jane in vernice da indossare con calze al ginocchio, un vero must have. Le silhouette sono minimal, ma forti. Una vitalità che prende vita anche dalla scelta cromatica: al black and white si alternano colori vitaminici che esplodono in un finale techicolor fatto di abiti lunghi, body stretti e gonne ampie. Per un’estate all’ultimo grido.