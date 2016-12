La sfilata di Moschino collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Gloria Gaynor e Pat Cleveland

09:00 -

Una grande festa per festeggiare lo stile Moschino.



E allora ecco sfilare rivisitazioni moderne dei temi cari alla maison, rivisti in duplice chiave. Eh sì, perché il DNA di Moschino è sempre stato doppio: da una parte la “brava ragazza”, quella che ama i tailleurini con i fiocchi, e dall’altra, quella “cattiva”, che li rivisita rendendoli più audaci e divertenti. E così in passerella ecco sfilare le modelle a coppie, in modalità “bad & good girl”, in un continuo gioco di rimandi e contrasti. Dalla biker alla cameriera, fino alla suora.



A completare lo show, troviamo in passerella alcune delle creazioni più iconiche di Franco Moschino, lo stilista scomparso nel 1994. Ad indossarle, modelle “speciali” come Pat Cleveland, Gisele, Violetta e Amalia.

E ad animare ulteriormente la festa ci pensa l’energia inconfondibile di Gloria Gaynor che, con la sua “I am what I am” fa da sfondo ad una delle frasi più iconiche della storia della moda, questa volta applicata a semplici swimsuit bianchi: “la classe non è acqua”. E con Moschino è proprio così!