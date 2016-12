La sfilata di Max Mara collezione Primavera/Estate 2014

09:00 - Linee semplici, tagli sartoriali, color block e silhouette morbide, queste le caratteristiche dello stile effortless di Max Mara per l’estate 2014.

I colori vanno dai toni neutri del beige a quelli più accesi dell’arancio, del verde scuro e del viola più pieno. Morbide mantelle si alternano a cappe con il cappuccio, per un look casual e molto urbano. Le silhouette over accarezzano il corpo, come ad esempio, gli abiti sottoveste, sensualissimi nella loro semplicità.



E a completare il look un foulard di cachemire in testa: per uno stile inconfondibile e adatto a qualsiasi occasione.