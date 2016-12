La sfilata di Laura Biagiotti collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Nancy Brilli e Cristèl Carrisi

09:00 -

Tessuti soft, delicati, che accarezzano il corpo. La donna presentata da Laura Biagiotti per l’estate 2014 è un giardino in fiore. Una primavera colorata e fresca caratterizza questa collezione extra femminile.



“Il faut coultiver notre jardin”. Citando sapientemente Voltaire, Laura Biagiotti sancisce sulla passerella il matrimonio tra moda e natura, come fosse l’ingrediente perfetto per far finalmente rifiorire il nostro paese.



L’atmosfera diventa così rarefatta, sognante, pronta per accogliere abiti sottili, leggeri e ricchi di fiori multivitaminici. Rose, peonie e sterlizie piovono su dress longuette o pochette. Fiori 3D o in plexiglass impreziosiscono abiti o revers di giacche, reinterpretando così capi classici e romantici in uno stile up to date.

Niente è lasciato al caso: lavorazioni raffinate affascinano mentre accessori elegantemente intagliati ridisegnano un’immagine femminile preziosa come un gioiello e delicata come una ninfa.