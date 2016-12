La sfilata di Just Cavalli collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Roberto e Eva Cavalli

09:00 - Un’estate psichedelica quella firmata Just Cavalli, che accende la passerella di colori fluorescenti, stampe floreali e grafismi che spaziano dal bianco e nero a tonalità extra vitaminiche. Le dimensioni sono minime, le silhouette slim. I capi osano con tagli qua e là: crop top dai check scozzesi non temono l’abbinamento con skinny pants,minigonne, really mini, e persino vere e proprie coulottes. E ancora abiti dagli spacchi vertiginosi e tutine aderenti che si aprono sul davanti scoprendo il petto. E’ un cocktail di ispirazioni, un mix di pattern per dar vita a vibrazioni ad alta tensione.

Una collezione forte ed energica pensata per una ragazza young & cool, che ama sentirsi libera di giocare con accostamenti cromatici insoliti e che non ha paura di mostrare e mostrarsi.