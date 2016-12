La sfilata di J. Mendel collezione Primavera/Estate 2014

18:20 -

Colorata, leggera e sensuale. La donna disegnata da Gilles Mendel per l’estate 2014 ama i mix di tessuti e i materiali preziosi come il pitone. Toni pastello colorano outfit che giocano con le silhouette e le proporzioni, pescando ogni tanto dall’immaginario sportswear, una vera novità per lo stilista. E quindi maglie a rete incontrano minigonne a corolla, tubini aderenti si alternano a mini abiti arricchiti da pizzi e ricami preziosi.

E ovviamente non poteva mancare la pelliccia in passerella, l’elemento identificativo dello stile J. Mendel. Stole e dettagli fur arricchiscono questa collezione donandole un’allure esclusivo. Contemporanea, urbana ed estremamente glam, ecco la donna immaginata da Gilles Mendel per quest’estate.