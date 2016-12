La sfilata di Giorgio Armani collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Fiammetta Cicogna e Camille Lacourt

09:00 - Massima raffinatezza, ricerca sartoriale e libertà infinita per vestire l’estate firmata Giorgio Armani. “Ho voluto vestire una donna che vuole essere eterea e sognante anche nella quotidianità”, con queste parole Re Giorgio esprime il concept di questa collezione onirica e impalpabile, fatta di capi leggeri, liberi nelle forme, in grado di scivolare sul corpo accarezzandolo con dolcezza. L’eleganza, sobria e delicata, viaggia di pari passo alla ricchezza dei tessuti. La seta, il raso, lo chiffon accettano l’intrusione di materiali più corposi, come il cotone e il jersey, e di applicazioni dall’animo nobile e aristocratico, come cristalli Swarovski e ricami rigorosamente realizzati a mano. In un gioco di luci e ombre, trasparenze e sovrapposizioni sfila una donna che ama abbinare blazer sfiancati a bermuda androgini o giacche corte a splendidi pantaloni a palazzo. Una palette cromatica neutra, dominata da sfumature di nero, grigio, beige e blu, accesa a tratti da punti di luce, colora questa collezione dallo stile impeccabile.