La sfilata di Fay collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Federica Panicucci

Fresca, comoda e dinamica. La collezione per l’estate 2014 di Fay è un inno alla moda più contemporanea e giovane. Protagonista inedito è Snoopy, il celebre cane dei Peanuts, che invade in versione arcobaleno silhouette che occhieggiano agli anni ’70. E allora, via libera a minigonne svasate dai dettagli sartoriali, leggings ultra aderenti e top e giacche dalle forme arrotondate. I colori sono solidi, dal rosso al giallo passando per il blu, e il risultato è una collezione versatile dalla forte allure urban. E ai piedi sandali alti o sneakers muticolor

Allegra, divertente e audace, la donna griffata Fay ama la moda e ha decisamente un’anima giovane e sportiva. Assolutamente glam!