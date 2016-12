La sfilata di Fausto Puglisi collezione Primavera/Estate 2014

09:00 -

Parola d’ordine glamorous! Dai colori decisi ai tagli sensuali, tutta la collezione per l’estate 2014 di Fausto Puglisi è dedicata alle vere fashioniste, che non riusciranno sicuramente a resistere al fascino eclettico delle creazioni del giovane stilista siciliano più amato dalle star di tutto il mondo.



Tagli asimmetrici, spacchi vertiginosi e richiami, più o meno espliciti, al mondo sadomaso nei top di cinghie: tutto questo e altro in passerella. Ma sono le stampe tropicali a farla da padrone, arricchiscono minigonne a campana e gonne lunghe fino ai piedi.



Ma è la passione per il Made in Italy la vera caratteristica di questa collezione, pensata e realizzata tutta in Italia, con materiali che vengono direttamente da quei distretti industriali così preziosi per la nostra storia. E così le sete vengono da Como e la pelle dalla Toscana.

Geometrica e sensuale, la donna pensata da Fausto Puglisi e una fiera ambasciatrice del saper fare tutto italiano.