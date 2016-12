24 agosto 2014 La sfilata di Elie Saab collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Olivia Palermo e Chantal Thomass La passerella si trasforma in un giardino in fiore Tweet google 0 Invia ad un amico

09:00 - Elie Saab celebra l’estate con un trionfo di abiti in fiore, che sbocciano in quello che lo stilista libanese definisce un “jardin des dentelles”, un “giardino di pizzo”. In effetti, tra ricami, stampe floreali e nuance delicate dal rosa al lilla, dal blu al verde, la sensazione è quella di immergersi nella natura e divenirne parte. L’atmosfera è onirica: una metamorfosi tra donna e ambiente, dove abiti impalpabili accarezzano il corpo valorizzandone la silhouette tra giochi di vedo non vedo e ampie scollature. Le linee accentuano il punto vita e trasformano in boccioli e corolle queste creature fiabesche. Preziose decorazioni di cristallo e pochette gioiello sono invece eco dello sfarzo Haute Couture che da sempre caratterizza la maison.