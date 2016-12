La sfilata di Donna Karan collezione Primavera/Estate 2014

09:00 -

In un viaggio che parte da New York e ci porta nelle calde terre degli Aztechi, Donna Karan, una delle regine indiscusse dello stile “made in USA” , ci racconta la sua donna in perfetto stile “Santa Fe”, per l’estate 2014. La collezione parte da una sciarpa indiana: rivisitata, destrutturata, trasformata, dà vita ad una collezione fatta di capi sensuali e leggeri: ampie gonne dal sapore folk, tuniche leggere e stampe dalle influenze tribali ultra glam.



I colori sono caldi e speziati, dal rosso argilla all’ambra e al tabacco, e si sposano perfettamente con le silhouette rilassate dal sapore un po’ bohemien.



E in testa cappelli flosci a tesa larga che donano al look un’allure molto country chic, mentre sui fianchi cadono morbidi maxi cinturoni dal forte richiamo cowboy.

Sensuale, grafica e un po’ hippie, ecco la donna pensata da Donna Karan!