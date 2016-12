6 agosto 2014 La sfilata di Costume National collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Lavinia Biagiotti e Mario Boselli, Presidente della Camera Nazionale della Moda Minimalmente Chic Tweet google 0 Invia ad un amico

Accompagnate da quella tipica nonchalance urban chic, sfilano sicure sulla passerella le modelle vestite da Ennio Capasa per l’estate griffata Costume National.



Tra audaci trasparenze e tagli isoliti, ma non per lo stilista amante della sperimentazione, entra in scena una moda artigianalmente tecnologica, innovativa nei sui laser cut e nelle termosaldature, tecnica ad ultrasuoni usata per fissare tasche worker a capispalla dai volumi studiati nel dettaglio.



Destrutturare per poi ricostruire, è su questo concept che si fonda il ritorno alla fashion week milanese di Costume National, dopo ben ventitre anni di passerelle parigine. Ogni pezzo sembra scomposto e riassemblato seguendo linee guida futuristiche e geometricamente asimmetriche. Nasce così una collezione very high tech che esprime fino in fondo l’essenzialità del brand.

I colori tanto cari ad Ennio Capasa ci sono tutti: nero, bianco e tinte forti come il giallo fluo o l’argento, sempre e comunque usati a blocco. Il risultato? Una donna cosmopolita e dall’anima androgina.