La sfilata di Chanel collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Katy Perry, Karl Lagerfeld e Rita Ora

Il Grand Palais si trasforma in una galleria d’arte per la collezione Primavera/Estate 2014 di Chanel. Tra sculture e dipinti, realizzati dallo stesso Karl Legerfeld, sfila un esercito di bellezze dal caschetto biondo. Indosso hanno tailleur iconici dai colori caldi e dalle proporzioni innovative. Tra stampe che ricordano pennellate e zainetti dalla doppia C, tutto si mixa, in un continuo rimando di stili e riferimenti, soprattutto al mondo più streetwear. E così i gioielli si ingigantiscono trasformandosi, quasi, in mega cuffie.



L’anima più rivoluzionaria di Karl Lagerfeld si sprigiona in questa collezione che altro non +è se non un inno al fashion più pop.

Innovativo, divertente e ultra chic. In fin dei conti è Chanel!