La sfilata di Calvin Klein collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Francisco Costa, Pharrell Williams e Nicole Kidman

E’ il Re indiscusso del minimalismo, stiamo parlando ovviamente di Francisco Costa, Direttore Creativo di Calvin Klein Collection, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni alla guida della maison. Less is more, è il suo mantra, e così in passerella vediamo sfilare capi rigorosi , spesso in black & white, dai materiali inediti e dalle lavorazioni speciali.



E’ un viaggio al centro dello stile, quello di Calvin Klein, dove i riferimenti all’universo maschile , rimangono ma vengono ammorbiditi da una iper femminilità.

A chiudere il tutto, orli al vivo e cuciture colorate, mentre ai piedi, sandali intrecciati dai tacchi design.