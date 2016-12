La sfilata Autunno/Inverno 2014/15 di Stella McCartney: Do it yourself

09:00 - E’ al grido di do-it-yourself!, ovvero vestiti per star bene con te stessa! che Stella McCartney scende in passerella e presenta sulla scena parigina le sue creazioni. La fashion designer, figlia dell’ex Beatle Paul, continua la sua campagna a sostegno dei diritti degli animali presentando una collezione tanto contemporanea e femminile quanto attenta al rispetto di ciò che ci circonda. Ed è così che eleganza e praticità si fondono tra loro su abiti dalle forme morbide ed oversize, che non limitano, ma liberano. Il mood, decisamente sporty- chic, è enfatizzato dall’uso della zip, a volte funzionale, altre applicata per dare vita a stelle, fiori e decorazioni astratte. Accanto alle zip, ecco fare il suo ingresso la tipica corda d’alpinismo che, con maestria e sartorialità diventa l’originale decoro di mini abiti in maglia e camicie alla garçonne. Ma è il tailleur il vero must have della stagione, per una donna metropolitana dallo stile a metà tra maschile e femminile di cui la McCartney è interprete da sempre.