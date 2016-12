La nuova canzone di Ben Dj: "Rainfall"

15:00 -

Ben Dj è un dj producer molto noto in Italia e in tutto il mondo per la qualità dei suoi dj set e delle sue produzioni. Nato in Tunisia ed a lungo residente a Milano, dalla fine del 2013 si è trasferito a Miami, dove lavora nei top club della città, ma continua a far ballare anche i locali più esclusivi del pianeta.



Il suo segreto non è certo solo l’allegria che infonde sempre in consolle, quel che conta davvero è la musica: la sua è un mix inimitabile di suoni ricercati, canzoni che fanno alzare le mani al cielo anche al pubblico fashion, quello più difficile da far scatenare.



Le sue produzioni discografiche, spesso realizzate anche con pseudonimi come Btsound e TT Orchestra, fanno il giro del mondo. Ad esempio, la sua "Smile" è stata uno dei tormentoni dell'estate 2010. Il video con protagonista la splendida Nina Senicar ha fatto la sua parte, ma come sempre quel che resta in testa è soprattutto la musica, come nel caso di "Bonito", una delle hit dell'estate 2012.

E con “Rainfall”, qui in anteprima, sicuramente si imporrà di nuovo nell’estate targata 2014!