La notte newyorkese di Kiehl's

16:00 - Gli ingredienti ci sono tutti: un juke-box coloratissimo, una band dal suono (e dallo stile) impeccabile, una strepitosa street performance, l’immancabile Mr. Bones, e sui vassoi mini hamburger, hot dog e marshmellow a non finire. Per una notte, l’ultimo piano del Palazzo della Regione Lombardia di Milano si è tinto di stelle e strisce per un party davvero esclusivo firmato Kiehl’s. Il brand americano che da più di 150 anni mixa competenze cosmetiche, farmaceutiche e botaniche ha festeggiato il suo continuo successo mondiale con un evento speciale ad alta quota.

Era il 1851, quando in una piccola farmacia dell’East Village ha fatto la prima apparizione il nome Kiehl’s, e da allora, una strada tutta in ascesa. Sulle note di artisti che hanno fatto la storia della musica americana e in un certo senso anche quella di Kiehl’s, come Aretha Franklin e Donna Summer, i numerosi ospiti e vip presenti all’evento si sono lasciati coinvolgere dall’atmosfera newyorkese, tra succulenti pop corn e calici di bollicine.