La Double Room di Porcelanosa

10:00 - Uno spazio speciale quello dedicato al Gruppo Porcelanosa, all’interno dell’esposizione temporanea di New Design in zona Tortona, a Milano. Sperimentazione e innovazione. Con queste due parole chiave, il rinomato brand spagnolo dell’arredamento di lusso, presenta la sua novità chiamata “Double Room”, ovvero la casa del futuro nata dalla collaborazione con due architetti di fama internazionale come come Hembert Peñaranda per la parte living e Benedetto Camerana per la parte notte. Costruita utilizzando Krion, avveniristico materiale di Porcelanosa, super tecnico e poliedrico, questa doppia stanza riassume in sé creatività, architettura e tecnologia avanzata. Un nuovo modo di vivere la casa, tra arte e funzionalità.