La collezione Primavera - Estate 2015 di Tim Coppens

La collezione Tim Coppens per la Primavera-Estate 2015, trae ispirazione dal comportamento ribelle, e così il romanticismo si fa sfrontato. L’attenzione ai tessuti e al loro sviluppo tecnico è evidente in ogni singolo indumento, i materiali sono stati sviluppati con in mente sia la forma che la funzione. Combinazioni di cotone e nylon simili a carta stropicciata danno un senso di movimento su superfici decise pur rimanendo leggeri sul corpo. I trench sono ri-immaginati e i gun-flap trasformati in tasche multistrato. I capispalla sono sfoderati o destrutturati. Capi in maglia progettati in nylon e lana merinos ultra fine mantengono la forma permettendo al contempo libertà di movimento.

Anche questa stagione Tim Coppens continua la ricerca nel women’s wear, con lo sviluppo di un set di look più ampio e, per la prima volta, disponibile ai buyers. Sperimentando con le proporzioni, allungando, sovrapponendo e ritagliando, Tim Coppens ha reinterpretato i capi più significativi, come per esempio l’iconico parka, riuscendo a trasmettere il carattere tipico del suo design, la relazione tra i dettagli sartoriali e gli elementi sportivi.