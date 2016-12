La collezione Primavera\Estate 2015 di Porsche Design

16:13 - High-tech e pure influenze sportive. Silhouette morbide e sofisticate, sofficemente strutturate, comunicano una moderna storia sartoriale dalla serenità Zen.









"Questa stagione abbiamo tratto ispirazione dalla natura, tra mare e deserto, con un approccio alla tecnologia più umano e attento al modo in cui interagisce con il nostro mondo”, dice Thomas Steinbrueck, direttore creativo di Porsche Design. "Il look Porsche Design per la primavera estate è raffinato, discreto, minimal chic e semplice."







L'elemento chiave è il perfetto equilibrio tra il sottile understatement del design e gli accenni di colore. I capi esprimono, attraverso i loro volumi, sublimi imperfezioni e una fragile bellezza. Le silhouette, dalla costruzione leggera, hanno un aspetto preciso, morbido e comodo, drappeggiandosi intorno al corpo con un senso di puro comfort. Pulita e moderna la palette colori: sofisticate nuance neutre e bianche si arricchiscono di morbide tonalità pelle ed estivi accenti navy.







Il nuovo accessorio must presentato in passerella è la Agnodice Bag, una doctor bag dal design essenziale, ispirata alla prima donna medico dell'antica Grecia, vissuta nel III secolo A.C, da cui prende il nome. Come ogni borsa Porsche Design, anche la Agnodice bag è realizzata in Italia ed è frutto dell'eccellenza artigianale dei più antichi laboratori artigianali fiorentini.