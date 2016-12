09:00 -

E’ una delle borse più iconiche della moda, la Bamboo Bag di Gucci : nata nel 1947, negli anni ’50 e ’60 ha conquistato i cuori di tutto il jet set.



Frida Giannini, il Direttore Creativo della maison, ha una vera passione nel rivisitare in chiave moderna i capi iconici di Gucci, e allora ecco che dopo aver rinnovato un’altra it-bag, creando la New Jackie, si è dedicata alla Bamboo Bag. Manico in bambù, una lunga tracolla in metallo e nappine in pelle con dettagli in bambù, queste le principali caratteristiche.



Glamour e bellissima questa borsa non è passata inosservata nemmeno ad Hollywood, dove tante star stanno sfoggiando l’ultimo “gioiellino” griffato Gucci.

Cate Blanchett ha indossato la Bamboo shopper in pelle nera con manico in bambù, tanto amata da star del calibro di Madonna e Penelope Cruz. Jennifer Lopez e Beyoncé hanno scelto invece la Bamboo Shopper in vitello con lavorazione cavallino a stampa giaguaro e Rosie Huntington Whiteley la variante in pelle rosso mattone. Tanti modelli per una handbag dallo stile vincente.





Cate Blanchett, Madonna, Rosie Huntington Whiteley, Courtesy of GettyImages. Jennifer Lopez, Courtesy of Pacific Coast News. Beyonce, Courtesy of Splash News. Penelope Cruz, Courtesy of Ramey