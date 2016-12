L'uomo Prada per l'estate 2015

10:00 - Per la sfilata Prada Uomo della prossima primavera estate 2015, la stilista Miuccia Prada propone i codici dell'urbanwear riletti in chiave chic. Coat in pelle, jeans e total-look con impunture a vista. In una location speciale: una piscina. L'effetto che si ottiene è bizzarro e affascinante..

I modelli camminano sulla passerella con un andamento concentrico sulla superficie blu dell’acqua. Prima di accomodarsi ordinatamente intorno alla piscina. Prima di accomodarsi ordinatamente intorno alla piscina, guardati dal pubblico che si gode un panorama privilegiato dell’ambiente acquatico.