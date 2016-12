L'uomo griffato Philipp Plein

19:00 -

Una piscina all’aperto al tramonto, una armoniosa melodia galleggia sopra il pubblico, mentre ballerine di nuoto sincronizzato iniziano una sensuale danza nell’acqua. Questo è lo scenario del “Water World” di PHILIPP PLEIN per la sfilata primavera/estate 2015.



La serata si accende con il rapper americano Theophilus London che corre per tutta la piscina con lo jet ski cantando “Tribe” e dà il via alla sfilata. I modelli appaiono sulla passerella a bordo piscina, indossando la nuova collezione ispirata al Water World, alla nautica, alle mete esotiche e disegnata per un uomo avventuroso e ironico, attento ai dettagli.



L’abbigliamento è spesso arricchito da applicazioni con ricami metallici fatti a mano che riprendono i classici elementi marini come l’ancora. Un richiamo al mondo dei naviganti e dei capitani, ma riletto nella chiave edgy e ironica di PHILIPP PLEIN.



Novità della stagione: gli abiti color block blu, rosso e bianco ottico, in abbinamento a sandali preziosi rivestiti di borchie. Giacche doppiopetto e bomber con stampe dalle dimensioni esagerate, ispirate al mondo subacqueo, alla flora e alla fauna con squali cartoon, tucani e bouganville. Il denim ha tagli netti e rifiniture artigianali. In particolare i jeans skinny sono completamente “distrutti“ con squarci che rivelano la pelle. Un pezzo simbolico, destinato a diventare l’IT-item’ della stagione. Massima attenzione agli accessori e ai materiali che comprendono anche pellami esotici come il pitone laminato e il coccodrillo dall’esclusiva rifinitura matte ad effetto “carbonio”.

Il risultato è una collezione grintosa, carica di denim e stampe, di materiali e trattamenti di grande ricerca disegnata per il capitano del water world di PHILIPP PLEIN.