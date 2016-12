L'uomo griffato Giorgio Armani

11:23 -

La tradizione è evoluzione per la collezione autunno-inverno di Giorgio Armani.



La giacca, emblema del mondo Armani, viene rielaborata, destrutturata, somiglia ad un confortevole cardigan.



Le lavorazioni sui tessuti caldi e morbidi li hanno resi più sciolti, per una praticità sempre sobria ed elegante.



La gamma di colori è tradizionale, si va dal sabbia, al blu, al testa di moro e per capi come i pullover, i pantaloni, i gilet e le camicie, si scelgono colori slavati dal gusto indiano come il malva, il verde giada e il burgundy.

Un modo di vestire sicuro, pulito, semplice, per un uomo atletico e molto chic