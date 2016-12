L'Oréal - UNESCO for Women in Science

18:17 -

Primo nel suo genere il programma “for Women in Science”, nasce nel 1998 dalla convinzione che il mondo abbia bisogno della scienza e che la scienza abbia bisogno delle donne. Ogni anno questo programma individua, premia e incoraggia donne che hanno contribuito con le loro scoperte al progresso scientifico.



Triste a dirsi, le donne rimangono sottorappresentate negli ambiti scientifici e, anche se pian piano le cose stanno migliorando, ancora oggi una ragazza che frequenti una scuola secondaria, ha un terzo di possibilità in meno di ottenere un dottorato di ricerca rispetto ad un compagno maschio. Tanti sono gli stereotipi che contribuiscono a tenere lontane le donne dalla carriera scientifica, e proprio per questo motivo che L’Oréal e UNESCO hanno creato questo programma. In Italia, “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”, prevede ogni anno l’assegnazione di 5 borse di studio di 15.000 euro ciascuna a ricercatrici d’età inferiore ai 35 anni, residenti in Italia e laureate in discipline nell’area delle Scienze della Vita e della Materia.



Ecco le 5 vincitrici di quest’anno:



Sarah Caronni, con un progetto per valutare gli effetti dell’invasione di alghe marine aliene nel Mediterraneo.



Maria Enrica Di Pietro , con la sua ricerca per progettare farmaci più efficaci



Alice Frigerio, con il suo studio per creare degli occhiali per la riabilitazione bionica delle paralisi facciali.



Maria Loredana Marcovecchio, con il suo studio per comprendere le basi genetiche dell’obesità nei bambini

Irene Paterniti, con il suo progetto: La terapia per Alzheimer e Parkinson punta sull’autofagia