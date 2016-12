L'inverno rigoroso di Prada

14:41 - E' un omaggio alla cultura tedesca, tra Pina Baush al regista Rainer Werner Fassbinder, passando per l'attrice e cantante Barbara Sukowa, che si esibisce live in passerella.

Per l'inverno 2014/15 Miuccia Prada propone una femminilità austera, grafica. Le silhouette sono segnate da profili in pelle, gli stivali hanno la zeppa, mentre i sandali mostrano tacchi in metallo perforato. Volumi over si rincorrono, regalandoci una sensualità dal forte sapore intellettuale, che di sicuro farà innamorare tutte le fashioniste.