L'inverno divertente di Moschino

Il nuovo corso della storica e ironica maison made in Italy non parla italiano, ma parla Moschino. «Do not speak italian but I speak Moschino»: è proprio questo il claim che troneggia sulla T-shirt sfoggiata da Jeremy Scott , il nuovo designer. Che per l’occasione della sua prima sfilata Moschino, aveva un parterre d’eccezione: due delle più favolose pop star del momento, Rita Ora e Katy Perry.



Su una passerella che occhieggia agli anni ’80, sfilano donne dal colore “fast food”, giallo e rosso: così si tingono le pellicce, i tailleur o i maglioni che sfoggiano il nuovo logo, la famosa M, rivisitata. Una sfilata che è un tripudio d’ironia: silhouette bondage, immagini cartoon e maxi gonne gonfie di crinoline.

Una collezione che più Moschino non si può. Le amanti del divertimento più puro, sono servite!