L'inverno di Gucci

21:00 - Frida Giannini ci riporta negli anni '60, ripartendo dalle origini della storica maison del made in Italy. Il suo è un lusso non ostentato, ma gentile, fatto di colori pastello, materiali presi direttamente dal guardaroba maschile e silhouette asciutte dal sapore romantico e femminile. A farla da padrone sono i mini abiti: monocromatici di giorno, mentre la sera si fanno preziosi: in pelle e super brillanticon cascate di cristalli.

Per illuminare di eleganza anche l'inverno più freddo.