L'inverno di Francesco Scognamiglio

09:00 - E' dark ma ha un'anima soft la donna presentata da Francesco Scognamiglio per l'inverno 2014-2015.

Gioca con le trasparenze, misteriosa e seducente in abiti fluidi ricchi di ricami. Bustier e corsetti appaiono su mini abiti da cocktail dai tagli asimmetrici, mentre richiami barocchi percorrono tutta la collezione donando ricercatezza e incredibile sensualità, mai volgare.

E in prima fila, ad applaudire, una bellissima e super in forma Emma Marrone.