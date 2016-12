L’inverno artistico di Angelo Marani.

11:00 - Stilisti come pittori, abiti come quadri. La nuova collezione di Angelo Marani nasce proprio da un’ispirazione altamente artistica e si traduce in capi sognanti, come uno sguardo aperto sulla campagna francese, o decisamente dall’animo più frizzante e vivace, come una tela di Pollock. Partendo dal maestro impressionista Claude Monet, passando per il liberty anglo-indiano, il decò e lo Jugendstil tedesco, lo stilista lancia il suo appello alla salvaguardia e alla valorizzazione delle correnti pittoriche che hanno reso magica l’Europa tra l’Ottocento e il Novecento. L’artigianalità made in Italy viene raccontata attraverso l’utilizzo di tessuti nobili e ricercati: sfilano abiti in maglia jacquard, pregiati kimoni con maniche in chiffon, stampe maculate che si compongono e si scompongono. Un ingegnoso studio di zip crea capi dalle strutture ricercate. Corpi che si tingono di prati fioriti, leggeri e freschi nelle sfumature del verde e dell’azzurro, come di grafismi dalle tonalità più dark, che spaziano dal color mattone al nero. Per una donna che ama l’arte e la indossa.