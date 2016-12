17 febbraio 2014 L'Haute Couture di Jean Paul Gaultier: in passerella la sexy diva Dita von Teese In prima fila Amanda Lear, Catherine Deneuve e tante altre star Tweet google 0 Invia ad un amico

09:00 - Siamo nella Parigi dei primi anni Novanta. Qui nel celebre quartiere Pigalle, quando cala la notte, le danseuse deliziano con la loro femminilità consapevolmente maliziosa. Dal Divan du Monde, a Les Folies de Pigalle fino al famigerato Moulin Rouge, questi i luoghi simbolo della sensualità parigina a cui si ispira la creatività senza fine di uno dei designer più stravaganti del fashionbiz.

Scenografica, teatrale e di forte impatto artistico, la nuova collezione couture firmata Jean Paul Gaultier porta in passerella un lusso esibito e graffiante che evoca la spensieratezza notturna dei primi locali burlesque. Come eccentriche farfalle , sfilano modelle fiere e divertite nei loro intriganti corsetti da boudoir. Divina, tra piume di struzzo e dettagli in cristalli, o dallo stile decisamente più garçonne, la Lady Butterfly messa in scena da Gaultier è una donna androgina ed esplosiva, che ama osare con colori sgargianti e iridescenti, come il rosa schocking, il blu elettrico e il verde smeraldo lasciando trasparire a volte anche il suo lato più dark e sexy.

Un po’ falena, un po’ farfalla appena uscita dal suo bozzolo. Intrigante e seducente come solo la regina del burlesque più famosa al mondo sa esserlo, Dita Von Teese.