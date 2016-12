L’estate 2015 di Boss

16:58 - Per la sua seconda collezione BOSS, il Direttore Artistico Jason Wu continua la sua ricerca nella definizione dei codici e dell’identità estetica della Donna BOSS. Forte, precisa, esigente e tuttavia sempre femminile, la collezione primavera/estate 2015 rappresenta un ulteriore passo della nuova immagine femminile del marchio. L’abito e la camicia maschile – essenza di BOSS – rappresenta l’inaspettato punto di partenza per una collezione che esplora la leggerezza e la fluidità. Le cuciture stesse, fondamentali per la struttura dei capi, divengono elemento di decorazione delineando l’esterno del capo. La fresca camicia bianca da smoking, allungata a formare un vestito-camicia oppure abbinata con una gonna decorata, rappresenta una proposta moderna per la sera. Le silhouette sono corte, le linee pulite e precise.

La tavolozza di colori di verde sedano, grigio cemento e vetro, abbinata al bianco e nero, trae ispirazione dai lavori di Agnes Martin, le cui tele geometriche ispirano anche il trattamento decorativo. I tessuti hanno corpo ed offrono struttura. I tweed, il jersey doppiato e la pelle sono tagliati con forme pure, in contrasto alla fragilità del tulle di nylon, al nastro di organza, alla precisione fresca del popeline di cotone.



Gli accessori riflettono sia la tavolozza di colori che la geometria. Le borse sono pulite e sottolineate da dettagli metallici, realizzate in pitone, pelle o nei tessuti chiave della collezione in toni plastilina. Gli occhiali coniugano metallo e acrilico, mentre le scarpe si declinano in sandali piatti da gladiatore con chiusure in metallo che salgono sul polpaccio, oppure in versione tacco alto in legno lucido. Illustrano la fusione tra uomo e natura, organico e architettonico, fondamentali nella visione della Donna BOSS di Jason Wu.