L'Alta Moda griffata Valentino per l'estate 2014

17:34 - Romantica, passionale e sofisticata. In una sola parola: incantevole. L’Alta Moda di Valentino sorprende per il suo carattere sognante. E’ una dimensione tanto onirica quanto estremamente reale quella proposta in passerella da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli.

Due ispirazioni, due anime. Da una parte irrompe la forza e la storia delle eroine della tradizione lirica italiana, come Violetta della Traviata, splendida nel suo lungo tutù bianco ricamato con la partitura del più famoso brindisi verdiano. Dall’altra parte ecco muoversi leggiadra la ninfa della foresta di Lakmè, opera francese di Leo Delibes.

E’ un paradiso terrestre che attinge dall’arte e dalla musica. Ne nasce così una collezione fiabesca e di alta artigianalità, fatta di abiti dalle forme classiche e lineari, ma dalle lavorazioni preziose e ricercate che celebrano la femminilità e la esaltano secondo lo stile che negli anni ha reso grande la maison Valentino.