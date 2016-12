L'alta moda firmata Elie Saab

16:52 - Abiti come giardini in fiore. E’ una cascata di petali di tessuto quella voluta dallo stilista libanese Elie Saab per la sua nuova collezione d’Alta Moda.

Ispirate alle opere d’arte del pittore vittoriano Sir Lawrence Alma-Tadema, sfilano creazioni sofisticate ed elegantissime, dalle linee imperiali e dalla velata sensualità: giochi di trasparenze, ornamenti in pizzo e profonde scollature sussurrano assoluta grazia e femminilità. Drappeggi avvolgenti e preziosi corpetti sembrano esplodere in gonne maxi che, come vaporose nuvole di organza, fanno il loro trionfale ingresso in passerella. Sfila una primavera delicata e colorata, che alterna il rosa cipria a tonalità più accese come il blu Raffaello, il rosso vermiglio fino all’immancabile colore dell’anno, il radiant orchid.

E per una principessa degna del suo titolo ecco pennellate d’oro su abiti, scarpe ed accessori. Per un lusso senza fine.