Krizia: sensualità essenziale

14:36 - Ricordi del passato ed innovazioni stilistiche del presente si confondono su una passerella che gioca con contraddizioni creative ed artistiche. Ed è così che Krizia per il prossimo autunno inverno si diverte a mescolare capi rigorosamente androgini, anche se in versione superslim, con tubini sinuosi e super femminili dando vita all’immagine di una donna decisa e sensuale che ama capi dalle linee semplici, ma dal forte carisma. Tra top di pelle morbidissima, neoprene mixato alla nappa e tute di chiffon impalpabile, regna il classico plissè by Krizia, sotto forma di plissé soleil in un unico pannello in sbieco che avvolge la figura, ma anche come plissé di pelle per le maxi gonne lunghe, per i pantaloni palazzo e persino per i soprabiti. L’animale portafortuna è da sempre quello prediletto, il simbolo della maison da sempre: la pantera, che con grinta e carattere si trasforma in prezioso motivo e pattern di incantevoli abiti da sera. Patchwork di lucentezze trovano spazio tra le tinte più scure come il nero, il grigio fumo e il color ruggine per accendere di luce una collezione industriale, elegante e raffinata.