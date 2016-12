Jo Squillo sfilata Fendi collezione Primavera Estate 2014 intervista a Cara Delevingne e Ornella Muti

09:00 -

Voglia di cambiamento, sguardo rivolto al futuro e idea di movimento sono i must della collezione Fendi.



Karl Lagerfeld si è ispirato al mondo del web design e della tecnologia e ha voluto rendere omaggio al 21esimo secolo, rivedendo i canoni estetici del brand per presentarne una versione distante dalle regole, innovativa e originale.



La maison sempre legata al suo passato si apre al futuro per un new look estivo assolutamente leggero e tridimensionale.



Anche la pelliccia, caposaldo del marchio, si trasforma, si lascia reinventare, alleggerire e si tinge di righe multi color.



I colori e le sfumature si sovrappongono, così come i tessuti per un gioco inedito di geometrie, trasparenze e profondità .

Una collezione proiettata al futuro e che racconta in ogni suo pezzo la maestria griffata Fendi; un vero capolavoro di artigianalità.