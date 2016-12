Il nuovo video di Ben DJ & Chris Willis: Survivor

10:00 -

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall’Europa all’Asia, passando dall’Arabia Saudita; insomma Ben Dj è pronto a confermare il suo successo anche come producer dopo i singoli “Rock It”,“Keep On Run Away”, “Freedom Call”, “I’m In Love”,“Smile” e “Heroes”.



Ben Dj si è recentemente trasferito a Miami (Florida) da dove continua la sua carriera di produttore e dj. I suoi lavori hanno trovato costante supporto da parte di nomi come: Erick Morillo, Roger Sanchez e Mark Brown.



La collaborazione al nuovo singolo “Survivor” è con il celebre Chris Willis, singer/songwriter di Atlanta famoso per aver scritto alcuni dei più grandi successi di David Guetta come “Love Is Gone” e“Getting' Over You”.