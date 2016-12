Il nostro viaggio tra Christina Aguilera e gli angeli di Victoria

09:00 -

Ian Axel e Chad Vaccarino. Il duo newyorkese dei cantanti e cantautori “A Big Great World” è decisamente salito sulla cresta dell’onda grazie al loro singolo “Say Something”, che vede la collaborazione con la fantastica Christina Aguilera.



Una canzone scritta ben quattro anni fa, ma che ha riscosso il suo primo brusio su Itunes solo alla fine del 2013, quando è stato suonato nello show tv americano “So You Think You Can Dance”. E ora è un successo mondiale.



" Abbiamo lavorato duramente in tutti questi anni , senza smettere di credere in noi stessi. Sapevamo che il consenso sarebbe arrivato, prima o poi, bisognava solo avere pazienza. E così è successo alla fine dello scorso anno ed è stato un decollo davvero inaspettato!” ha spiegato Axel .



Ecco cos’è successo. Una settimana dopo la loro performance nel programma tv, Christina Aguilera si mise in contatto con loro e così la canzone iniziò il suo viaggio verso un successo mondiale… e un disco di platino .



Altra apparizione televisiva, altro successo. Questa volta il setting è stato quello di “The Voice”, dove A Great Big World ha eseguito " Say Something" con la Aguilera. Il risultato? Il giorno dopo era alla prima posizione dei brani più scaricati di ITunes.



"E’ stato incredibile, un’esperienza unica! Sai, anche solo entrare in scena insieme a una grande star ci emozionava all’inverosimile!”ha detto Vaccarino .



"E poi Christina è super professionale, è sempre sul pezzo! Ha un rispetto così grande nei confronti del suo lavoro e di chi lavora con lei. Prima di iniziare lo show le abbiamo chiesto se voleva adattare ai suoi vocalizzi la canzone, ma lei ha rifiutato, non voleva modificare quanto noi avevamo creato, voleva che la sua voce fosse semplicemente il tessuto di quel fantastico abito che è “Say Something”. E credimi, noi non avevamo mai sentito cantare in quel modo la nostra canzone, lei è pazzesca, così potente! " ha aggiunto Axel .



E la cosa curiosa è che il duo ha poi frequentato la superstar anche fuori dal palco: pare che Ian Axel e Chad Vaccarino abbiano trascorso un sacco di tempo con la cantante ei suoi cani nella villa di lei.



Amicizie tra star a parte. Axel e Vaccarino vantano una grande partecipazione sotto i riflettori mondiali: si sono esibiti nel sensualissimo Victoria Secret Fashion Show, condividendo il palco con Taylor Swift e Fall Out Boy , seguito da un sold out la notte di San Silvestro quando hanno suonato a fianco dei Maroon 5 .



Ma tornando agli angeli più amati del mondo…



"E ' stato molto divertente , sembrava un circo. C’era un’energia incredibile, così…pazza! Non avevo mai visto nulla di simile prima!” ha detto Axel .

Vaccarino ci svela invece che ha realizzato il suo sogno di vedere da vicino il reggiseno da dieci milioni di dollari… e Candice, una visione che non stanca mai!