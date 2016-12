Il Festival di Cannes 2014 - Nicole Kidman illumina la Croisette nel suo Giorgio Armani Privè

11:36 -

Si alza il sipario sul Festival del Cinema forse più glamour del mondo, e la Croisette si trasforma nel Red Carpet più IN del momento.



Ad aprire le danze l’icona Nicole Kidman, bellissima protagonista di “ Grace di Monaco”, la pellicola di Oliver Dahan che ha inaugurato il Festival.



Nicole ha scelto per la serata il Made in Italy di Re Giorgio, con la sua linea più esclusiva, Giorgio Armani Privè, per l’abito della cerimonia d’apertura. Un’opera d’arte più che un vestito: lungo e svasato, in pizzo e con ricami tridimensionali di cristalli e perle, il tutto nei toni dell’azzurro più raffinato. Il risultato? Una vera Regina di stile.



La serata d’inaugurazione ha visto anche la partecipazione della Giuria al completo, guidata dalla regista neozelandese Jane Campion, che, proprio a Cannes, nel lontano 1993, è stata la prima e unica donna a ricevere l’ambita Palma d’Oro, per il suo “Lezioni di Piano”.

Tra gli altri ospiti presenti alla serata, vanno ricordate Zoe Saldana e le italianissime Valeria Marini, Chiara Mastroianni e Alice Taglioni, anche lei, come Nicole Kidman, con indosso un abito incrostato di cristalli di Giorgio Armani Privè. Anche Blake Lively, accorsa sulla croisette, non solo come Ambasciatrice di bellezza per L'Oréal Paris ma anche per sostenere il marito Ryan Raynolds in concorso con il film "Captives- Prigionieri", era presente alla cerimonia. La bionda Gossip Girl,volto del profumo Gucci Premiere, ha scelto di indossare un abito Gucci Premiére in chiffon, dal profondo spacco laterale.



E concludiamo con la bellissima Gong Li, che invece ha scelto lo stile di Roberto Cavalli: sensuale e raffinata non è passata certo inosservata!