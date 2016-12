Il bosco fatato di Alberta Ferretti

19:00 - La poesia di Alberta Ferretti per il prossimo autunno inverno ha inizio in un bosco incantato popolato da creature magiche , fatate e bellissime. Tutto è animato. Tutto è in un movimento naturalmente affascinante. Ed è così che la natura si trasferisce sul corpo femminile in forma di bustier piumati, libellule in metallo, cappotti e giacche di alpaca con inserti di paillettes che rubano i colori del camouflage naturale del sottobosco. Le lavorazioni sono in pieno stile couture, preziose e ricercate, che amano giocare con la lana, la pelle, lo chiffon e la seta jacquard per effetti tridimensionali innovativi e avanguardisti. Quella di Alberta Ferretti è una metamorfosi che parla un’emozione spontanea, che non vuole stupire con effetti artificiali, ma vuole guardare alla natura incontaminata come fonte di ispirazione per un lusso mistico e primitivo. Dall’arancio delle foglie d’autunno, al marrone delle cortecce degli alberi con le loro sfumature ai bagliori di luce che illuminano e incantano. Con delicatezza la donna Ferretti scrive la sua fiaba e continua far sognare.