12:00 - A New York è di scena lo stile inconfondibile della rivista di fama mondiale “Harper’s BAZAAR “. A far da colonna sonora la voce di Lady Gaga, con un’incredibile performance jazz, rigorosamente live.

Un evento indimenticabile, con un parterre di ospiti da far girare la testa: da Carine Roitfeld a Donatella Versace, da Brooke Shields a Nicki Minaj, e non potevano certo mancare gli angeli più amati della lingerie, con Candice e Alessandra Ambrosio in prima fila, per celebrare ICONS by Carine Roitfeld, una collezione di ritratti di donne indimenticabili della moda, che appaiono su tutte le trenta edizioni internazionali di Harper’s Bazaar, proprio sul numero di Settembre.











Per le fotografie si ringrazia David X Prutting