Harmont & Blaine debutta a Mosca: Jo Squillo intervista Pupo e Sophia Loren

Il brand del bassotto è davvero inarrestabile. A distanza di pochi mesi dal taglio del nastro dello store di Praga, Harmont & Blaine apre la sua prima boutique nel cuore culturale e commerciale di Mosca, a pochi passi dai celebri magazzini Gum e dalla Piazza Rossa. E’ infatti Kuznetsky Most, la via scelta per il lancio del progetto retail “Global Cities” che prevede il presidio da parte della griffe delle capitali del turismo e dello shopping. Un opening in grande stile, celebrato alla presenza dell’ambasciatore italiano in Russia Cesare Maria Ragaglini, del cantante Pupo e della splendida Sophia Loren in qualità di madrina d’eccezione. E dopo Mosca, il marchio partenopeo tanto amante dello sportswear chic, già prevede il presidio di nuove capitali del fashion, sia europee come Londra e Parigi, che extra europee come Tokyo e Singapore, per un’espansione ad alto tasso di glamour.