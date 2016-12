Golden Globe 2014

14:00 - Fuori e dentro il grande schermo trionfa La Grande Bellezza Italiana. E mentre l’acclamato regista Paolo Sorrentino seduce e conquista Hollywood, sul red carpet della 71 esima edizione dei Golden Globe Awards è gara di fascino. Un fascino assolutamente made in Italy. Da Giorgio Armani a Gucci passando per Roberto Cavalli, anche oltreoceano le star vestono la storia della moda italiana.



Vestito in pizzo nero Armani Privé per Cate Blanchett, meravigliosa e sofisticata.



Leonardo di Caprio indossa un classico ed elegantissimo tuxedo a due bottoni griffato Giorgio Armani. Perfetto con camicia classica e papillon.



Anche i registi scelgono Re Giorgio. Martin Scorsese e Paolo Sorrentino si vestono di classe con un tuxedo Armani.





Margot Robbie indossa un abito Gucci One of a Kind in seta color crema, con profondo scollo a V e dettagli ricamati in cristalli argento e smeraldo.



Mila Kunis indossa un abito Gucci Première in seta grigio chiaro con scollo all’americana, impreziosito da un ricamo floreale argento e paillettes degrade metalliche.



Olivia Wilde bellissima nel suo abito Gucci Première a maniche lunghe, in seta verde smeraldo, interamente ricamato con paillettes metalliche verde petrolio e cristalli smeraldo.



Idris Elba in tuxedo Gucci Made to Order blu navy a tre pezzi con revers a lancia in grosgrain, camicia bianca e papillon in seta.



Ben Affleck sceglie un tuxedo Gucci nero a un bottone, con revers a lancia in raso nero, camicia bianca, cravatta in seta nera e scarpe allacciate in pelle nera.



Robert Downey Jr. opta per un tuxedo Gucci Made to Order blu navy con revers sciallato in grosgrain, camicia bianca, cravatta nera e sneakers.



Tuxedo anche per Chris Evans e Channing Tatum perfettamente abbinato a camicia bianca, cravatta nera e scarpe allacciate in pelle nera.





Bellissima Jenna Dewan. L’ attrice nonché moglie di Channing Tatum, veste un abito a sirena black and white firmato Roberto Cavalli.



Anche Laura Dern sceglie Roberto Cavalli. Abito lungo, dalla stampa ricercata e dalle tonalità neutre per un look molto chic.





Splendida e preziosa Rita Wilson, a fianco del marito Tom Hanks, in abito nero lungo firmato Roberto Cavalli.