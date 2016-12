Giorgio Armani One Night Only Paris

09:00 - Re Giorgio porta in scena il tema del viaggio e per farlo attinge all’immaginario femminile contemporaneo fatto di viaggiatrici instancabili, curiose, sempre alla ricerca di nuovi mondi da esplorare. Sfila così una collezione d’Alta Moda che sussurra l’amore di Armani per le culture orientali, unita all’essenzialità insita nel DNA della maison e alla contrastante ricchezza di decorazioni, dettagli e ricami preziosi che rendono da sempre speciale ogni capo firmato Giorgio Armani Privè. Tessuti pregiati accarezzano le silhouette di queste moderne globetrotter. Foulard dal tocco arabo coprono il capo mentre lievi broccati, strass lucenti e giochi di trasparenze lasciano intravedere timidamente le delicate forme del corpo. La palette di colori è molto netta. Si va dal viola, al lilla fino al radiant orchid, per virare poi verso il blu d’oltremare, tonalità talvolta stemperate dal color cipria che ingentilisce e dona ancor più raffinatezza. Vestite di luce e di assoluta alta classe, queste donne abbagliano e incantano Parigi, e non solo.